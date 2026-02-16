San Martín venció a La Union y cortó la racha negativa

Con una gran producción en el primer tiempo y con la destacada labor de su capitán Gastón García, San Martín dejó atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas y superó a La Unión 74 a 60 en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el Fortín Rojinegro, este lunes, el local se reencontró con el triunfo para llegar a las 11 victorias en 25 presentaciones y escalar hasta la 13º ubicación. García con 26 puntos fue el jugador destacado en San Martín que venía de caer en el clásico contra Regatas y previamente había perdido tres juegos en Córdoba (Instituto, Atenas e Independiente).

El primer tiempo de San Martín fue de alto vuelo y dobló en el marcador al rival (50-25), en el segundo tiempo mermó su producción ofensiva (4 puntos en el tercer cuarto) pero se sostuvo con su defensa y la gran labor de García para un festejo necesario.

San Martín tomó el control del juego gracias a su buena circulación de la pelota en el ataque que le permitió tener buena selección de tiros. La defensa fue sólida y el ingreso de Víctor Fernández le permitió cambiar el ritmo y tomar una ventaja de 13, aunque el cuarto inicial finalizó 23 a 12.

El dominio Rojinegro se amplió en el segundo capítulo. La defensa siguió firme y García se hizo presente con los triples (3). La buena labor de Lautaro Berra cerca del aro también contribuyó para que el marcador quede 50 a 25 cuando llegó el entretiempo.

Un doble de García en el inicio del tercer cuarto clavó en 27 la diferencia (52 a 27), pero desde allí llegó una gran sequía ofensiva. En el cuarto San Martín solamente anotó solamente 4 puntos (los dos dos fueron libres del brasileño Daniel Moreira. El local se confundió en el ataque, le costó romper la defensa zonal que propuso el rival. La Unión no terminó de aprovecha el momento, fue poco efectivo y terminó el segmento anotando 12 puntos. (54-37).

La confusión de San Martín siguió en el último cuarto hasta que apareció en escena García (9 puntos en el segmento) para estirar la ventaja que bajó a 11 y asegurar la victoria.

La próxima presentación de San Martín volverá a ser como local. Este jueves 19, desde las 21,30 hs. recibirá a Peñarol de Mar del Plata. mientras que La Unión (14-11) que sumó su quinta derrota consecutiva visitará este miércoles 18, desde la misma hora, a Regatas Corrientes.