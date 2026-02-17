Preocupación en Boca por la lesión de Leandro Paredes: en duda para jugar contra Racing

La lesión de Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors luego del empate frente a Platense. El mediocampista y capitán del equipo se retiró del campo de juego con hielo en su tobillo derecho y reconoció que atraviesa una molestia que se agravó durante el partido. Su presencia ante Racing Club, el próximo viernes, quedó en duda.

Tras la igualdad ante el Calamar, el campeón del mundo admitió que viene arrastrando un dolor que forma parte de la exigencia del fútbol profesional. Sin precisar el origen puntual de la dolencia, explicó que intentará estar cada vez que le toque jugar, aunque esta vez el malestar no le permitió completar el encuentro.

Paredes sufre un esguince en el tobillo derecho desde fines del año pasado. Hasta ahora había podido mantenerse disponible, pero ante Platense la situación se volvió más evidente. A los 40 minutos del segundo tiempo dejó su lugar a Milton Delgado y, según trascendió, manifestó que no podía pisar.

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda deberá evaluar en las próximas horas el estado físico del futbolista, considerado el eje del equipo. Sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, gran parte del juego recae sobre el capitán, cuya ausencia obligaría a reconfigurar el mediocampo.

En caso de que no llegue en condiciones al cruce ante Racing, una alternativa sería el ingreso de Delgado como volante central, acompañado por Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte. La decisión final dependerá de la evolución del tobillo y del riesgo de agravar la lesión en una seguidilla de partidos exigentes.

Con información de TyC Sports.