Negociación política: el Gobierno nacional recalibra su estrategia para aprobar las reformas

La negociación política se convirtió en el eje de la nueva estrategia del Gobierno nacional. En la Casa Rosada aseguran que la prioridad es consolidar el modelo y aprobar reformas con mayores consensos.

En Balcarce 50 admiten que buscan reducir tensiones con aliados y moderar la confrontación. El objetivo es sumar confianza de la ciudadanía, los mercados y el sector empresario al programa económico. Por su lado, el presidente Javier Milei sigue de cerca tres variables económicas clave: el riesgo país, las tasas de interés y la evolución de la demanda de dinero.

En el oficialismo sostienen que necesitan mostrar estabilidad política y gobernabilidad. “Tenemos que dejar en evidencia que el Congreso nos responde”, expresan en el entorno presidencial.

La nueva dinámica implica resignar parte del contenido original de las reformas para asegurar votos. Buscan evitar trabas legislativas y exhibir sanciones con amplio respaldo parlamentario.

En ese esquema ganaron peso los sectores dialoguistas del Gobierno. Participan la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo perdieron influencia en la mesa política. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene una posición intermedia, mientras Karina Milei coordina.

Cambios en la participación de voces

Funcionarios describen que antes las decisiones se tomaban en un círculo reducido. Ahora aseguran que hay mayor participación y autonomía en las negociaciones.

Como ejemplo mencionan cambios en la reforma laboral, donde se excluyó la baja del Impuesto a las Ganancias a sociedades. También citan la discusión sobre la edad de imputabilidad, fijada finalmente en 14 años tras pedidos aliados.

El nuevo esquema generó tensiones internas y acusaciones cruzadas por las concesiones realizadas. Algunos sectores advierten que se cedió más de lo necesario y temen que siente precedentes.

Los funcionarios más dialoguistas sostienen que el oficialismo debe asumir mayor responsabilidad política. Señalan que, tras ampliar su representación legislativa, ahora tienen la obligación de aprobar las reformas.

Con información de TN.