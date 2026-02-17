La diferencia económica entre Lanús y Flamengo: su figura vale más que el plantel granate

En el fútbol hay que demostrar en la cancha, se sabe y la historia se encargó siempre de remarcarlo, pero desde los papeles Lanús arranca en desventaja de cara a su cruce de Recopa Sudamericana frente a Flamengo, cuya ida disputará este jueves en La Fortaleza y el desquite una semana después en el Maracaná. Prueba de ello son los fríos números de las cotizaciones de sus planteles.

Tal vez como una forma de pinchar el amor propio de los suyos, fue el mismo presidente granate Nicolás Russo en diálogo con DSports Radio quien puso el asunto sobre el tapete: "Solo (Lucas) Paquetá vale lo mismo que nosotros", lanzó picante, como quien revela una verdad incómoda.

Es que, ciertamente, el campeón 2025 de la Copa Libertadores rompió el mercado en enero al llegar a un acuerdo con West Ham para repatriar a Paquetá a cambio de una suma fija de 41,25 millones de euros, una cifra sin precedentes para el fútbol de Brasil pese a abonarse en cuotas durante dos años.

Formado en las divisiones inferiores de Flamengo, la estrella debutó en Primera en 2016 y se consolidó rápidamente como una de las grandes apariciones del club. En 2019 dio el salto a Europa para jugar en Milan, luego pasó por Lyon y finalmente recaló en West Ham en 2022.

Más allá de ser el más caro, el volante no es la única joya económica del Mengao. Tomando como referencia el sitio Transfermarkt, por ejemplo, Samuel Lino vale 20 millones de euros (lo compraron en el invierno por 22), el delantero Pedro 18, el zaguero Léo Ortiz y el mediocampista Giorgian De Arrascaeta 15 y, sin ir más lejos, Agustín Rossi y los defensores Léo Pereira y Vitao 10.

Por la otra parte, en el campeón de la Sudamericana los montos aparecen mucho más modestos: con un valor total de alrededor de 44 millones, en el plantel de Lanús sobresalen las valuaciones de Marcelino Moreno (cinco millones de euros), el prometedor Agustín Medina (4.5) y el goleador Rodrigo Castillo (4).

Más allá de lo que signifique la vidriera del fútbol brasileño, sin embargo, es de esperar que los números no reflejen una diferencia tan abismal entre ambos equipos en el campo. Entre jueves y jueves se queman los papeles y será la hora de la verdad.

TyC Sports