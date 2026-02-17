¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 17 de febrero

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 07:05

Robo millonario a un empresario en Corrientes: detienen a un hombre y secuestran dinero

Lanzan colecta solidaria para asistir a la familia afectada por la tragedia en Brasil

Corrientes: demoraron en la Terminal a una mujer con pedido de captura de Entre Ríos

Mercedes: una concejal denunció penalmente a la exintendenta por presuntas irregularidades

San Martín venció a La Union y cortó la racha negativa

Junto a Felipe Pigna, Goya prepara un libro que reúne la historia de la ciudad

Corrientes refuerza la vigilancia ante casos de sarampión en Buenos Aires

Realizarán controles gratuitos por la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma

Inflación: qué dicen los datos de la primera mitad de febrero

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD