Junto a Felipe Pigna, Goya prepara un libro que reúne la historia de la ciudad

El municipio de Goya trabaja en la elaboración de un libro institucional sobre la historia de la ciudad, en colaboración con el historiador Felipe Pigna. El proyecto es impulsado por la gestión que encabeza el intendente Mariano Hormaechea.

El secretario de Turismo, Sebastián Candia De Biasio, señaló que el objetivo es “ordenar las distintas versiones y tener un material que nos sirva, nos nutra como sociedad, que sea de libre uso para niños de primaria y secundaria que conozcan lo que ha pasado en la ciudad”.

Según explicó, la iniciativa apunta a consolidar un documento que reúna las distintas miradas sobre el pasado local y que pueda ser utilizado tanto en el ámbito educativo como por visitantes.

Herramienta de promoción

Candia sostuvo que el libro será una “herramienta de promoción permanente para que el que decida visitarnos pueda llevarse un poquito de lo que somos y fomentar la actividad turística”.

También afirmó que se trata de “una excelente iniciativa para empezar a conocernos y poner verdades en cuestiones que por ahí son trascendidos, historias que pasan de generación en generación”, con la intención de plasmarlas “en un documento único, donde toda la sociedad participe”.

Desde el municipio indicaron que el director de Cultura y la Secretaría de Educación mantienen reuniones con vecinos e investigadores que cuentan con publicaciones y versiones sobre la historia de Goya, con el propósito de integrar los distintos aportes en la obra final.