Monte Caseros fue la ciudad donde más llovió en todo el país durante la última semana

Monte Caseros se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de precipitaciones acumuladas en todo el país durante la última semana. Entre el 11 y el 18 de febrero, la localidad correntina registró un total de 165 milímetros, el valor más alto a nivel nacional en esos días.

El dato se desprende del Informe Agrometeorológico Semanal (Agromet), que indicó que las precipitaciones más importantes se concentraron en el centro y norte del país, con especial impacto en la región del NEA y en sectores del norte de la región Pampeana. En ese contexto, Monte Caseros encabezó el ranking nacional, seguida por la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera, que acumuló 142 milímetros.

Monte Caseros, la ciudad en la que más llovió en todo el país. Fuente: Agromet

Superiores a lo normal para la época

Señalaron que estos eventos superaron los valores normales esperados para esta época del año, lo que confirma un comportamiento climático más activo de lo habitual en la región. Las lluvias no solo fueron intensas, sino también persistentes, generando acumulados importantes en pocos días.

Precipitación observada. Fuente Agromet.

Además de Corrientes y Entre Ríos, también se registraron precipitaciones importantes en sectores del norte de Misiones y en zonas del suroeste y norte de la región Pampeana, aunque sin alcanzar los niveles registrados en Monte Caseros.

En contraste, el informe destacó que gran parte del resto del país presentó condiciones entre normales e inferiores a lo normal, con déficits de precipitaciones particularmente marcados en el noroeste argentino. Este escenario refleja una distribución desigual de las lluvias, con focos muy activos en el noreste y escasez en otras regiones.

De esta manera, Monte Caseros no solo fue una de las ciudades más afectadas por las lluvias recientes, sino que también se posicionó como el punto con mayor acumulado de precipitaciones en toda Argentina durante la última semana, consolidándose como el epicentro de este fenómeno climático.