Boca cerca de contratar a un ex River: qué falta para que se cierre el acuerdo

Boca Juniors está muy cerca de cerrar la contratación de Adam Bareiro. El delantero paraguayo de 29 años, que tuvo un paso por River, pertenece a Fortaleza y podría firmar en las próximas horas.

La negociación y lo que falta

La entidad brasileña presentó una última contraoferta y se aproximó a los tres millones de dólares por el 100% del pase. El club argentino había ofrecido esa cifra inicialmente y ahora restan definir cambios en la forma de pago.

En un principio, Fortaleza pretendía dos millones de dólares por el 50% de la ficha del atacante. La otra mitad pertenece a River Plate, que recibiría parte del monto si se concreta la transferencia.

Bareiro, también con pasado en San Lorenzo, ya acordó los términos personales con Boca. De concretarse la operación entre los clubes, firmaría contrato por tres años con opción a extenderlo por uno más.

La negociación se aceleró debido al cupo disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia, cuyo plazo límite vence el viernes 20 de febrero. En el Xeneize buscan cerrar la incorporación antes de esa fecha.

La actualidad de Bareiro y su paso sin goles por River

El delantero viene de marcar cuatro goles en ocho partidos disputados en 2026. Tres de esos tantos los convirtió en sus últimas presentaciones con el equipo brasileño.

Hace un año y medio, Bareiro vistió la camiseta de River, que se lo había comprado a San Lorenzo en 2024. Tras un ciclo sin goles en 16 encuentros, fue cedido a Al-Rayyan antes de que se vendiera el 50% de su pase a Fortaleza a mediados del año pasado.

En las próximas horas podría definirse la operación que lo convertiría en nueva referencia de área de Boca. El mercado de pases entra en una etapa clave para el equipo de Juan Román Riquelme.