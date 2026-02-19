¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Urutaú Carnavales de Corrientes Playas de Corrientes
Urutaú Carnavales de Corrientes Playas de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Intensa tormenta

Caída de granizo provocó pérdidas a productores citrícolas de Corrientes

Durante la mañana de este jueves cayeron aproximadamente 73 mm de lluvia en pocas horas en la localidad de Monte Caseros. Además, las precipitaciones fueron acompañadas de la caída de granizo que provocó estragos en la producción de cítricos.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12:57

Monte Caseros vivió una jornada de jueves atravesada por intensas lluvias y caída de granizo, lo que provocó pérdidas en la producción cítrica.

Durante la mañana de este jueves se registraron 73 mm de lluvia, la cual fue acompañada con la caída de granizo de considerable tamaño, afectando al área rural de la localidad.

El tamaño y la fuerza del hielo generó estragos en las plantaciones de cítricos, por lo cual los productores aún evalúan las pérdidas de una de las principales actividades económicas de la zona.

Por otra parte, se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios en caso de que las precipitaciones se extiendan durante el día.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD