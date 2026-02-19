Caída de granizo provocó pérdidas a productores citrícolas de Corrientes

Monte Caseros vivió una jornada de jueves atravesada por intensas lluvias y caída de granizo, lo que provocó pérdidas en la producción cítrica.

Durante la mañana de este jueves se registraron 73 mm de lluvia, la cual fue acompañada con la caída de granizo de considerable tamaño, afectando al área rural de la localidad.

El tamaño y la fuerza del hielo generó estragos en las plantaciones de cítricos, por lo cual los productores aún evalúan las pérdidas de una de las principales actividades económicas de la zona.

Por otra parte, se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios en caso de que las precipitaciones se extiendan durante el día.