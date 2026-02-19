El último fin de semana largo 30.000 bañistas colmaron las playas de Corrientes

El último fin de semana largo dejó un balance más que positivo para las playas de Corrientes, donde unas 30.000 personas disfrutaron de la costa del río. Entre el sábado y el martes, los balnearios se vieron colmados por turistas y residentes que buscaron refrescarse ante las temperaturas extremas.

El Paraná como refugio

Archivo Marcos Mendoza

Motivados por el calor agobiante que se registró en la región, miles de bañistas eligieron las aguas del río Paraná como principal opción recreativa. La afluencia fue constante durante las cuatro jornadas, con picos de concurrencia en los horarios de mayor temperatura.

El director de playas de la ciudad, Adrián Meza, confirmó los números en declaraciones a El Litoral: “Aproximadamente 30.000 personas visitaron los cinco balnearios desde el sábado hasta el martes en ambos turnos”.

Archivo Marcos Mendoza

Las playas habilitadas que recibieron a los visitantes fueron Arazaty I, Arazaty II, Islas Malvinas I, Islas Malvinas II y Molina Punta, todas con una intensa actividad durante el fin de semana extendido.

Archivo Marcos Mendoza

Entre ellas se destaca Islas Malvinas II, que cuenta con ascensor para personas con discapacidad y carritos especiales que permiten el ingreso al agua, además de ser la única playa de la ciudad habilitada como pet friendly.

Mientras que la Playa Arazaty sigue siendo la más elegida, y este fin de semana fue el principal escenario de torneos, competencias deportivas. Frente a esta, se colocó el escenario del show de la T y la M que estuvo colmado de gente.

El movimiento turístico y recreativo reafirma el atractivo de la costa correntina durante la temporada de calor, con servicios que buscan responder a la creciente demanda de vecinos y visitantes.