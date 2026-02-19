Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

La salud de Carlos “Indio” Solari generó preocupación este jueves. El músico, de 77 años, acudió a una clínica privada a realizarse estudios médicos de rutina y en algunos medios circuló la versión de que lo habían internado de urgencia por un supuesto Accidente Cerebrovascular (ACV). Por este motivo, la familia del exlíder de Los Redonditos de Ricota salió a desmentir los rumores: “lamentamos el susto innecesario”.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, comienza el comunicado difundido esta mañana desde la cuenta de Instagram “IndioSolariOficial”.

“La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por El músico, de 77 años, acudió a una clínica privada , y que su salud está estable”, continuaron.

Finalmente, la familia agradeció la “preocupación” por la salud del músico, quien sufre de Parkinson, y aclaró que lamentaba que se haya generado un “susto innecesario”. También mencionaron que la difusión de la fake news es una pérdida de tiempo “en un día donde la atención debería estar en otro lado”, en referencia a la movilización social y el paro general en contra de la aprobación de la reforma laboral de Javier Milei en el Congreso.

Página 12