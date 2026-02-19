Cuántas olas de calor se registraron en lo que va del año en Corrientes

Las temperaturas extremas llegaron hace semanas a Corrientes, pero en los últimos días se pudo sentir con mayor intensidad y esto se debe a que desde el lunes y hasta el miércoles se registró la primera ola de calor. Expertos en meteorología explicaron que para que esta se cumpla en esta zona del país, las temperaturas deben superar los 35,9 °C y la mínima de 23,4°C y sostenerse durante tres días consecutivos.

El calor se pudo sentir con intensidad en los últimos días, pero recién esta semana se dio la primera ola de calor en Corrientes. Según el observatorio meteorológico del Aeropuerto de Corrientes, los datos de temperaturas máximas alcanzaron de 37,5°C; 40,2°C y 41,1°C. Mientras que las mínimas registradas fueron de 24,7°C; 23,8°C y 27,5°C.

La doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Con los datos del Aeropuerto SMN la primera ola se dió desde el 16, 17, 18 de febrero. Esos días se superaron la máxima de 35,9 °C y la mínima de 23,4°C que deben cumplirse para registrar una ola de calor en Corrientes”.

En la provincia, la ciudad de Corrientes tuvo 6 días de temperaturas mayores a los 35°C. Sin embargo, las mínimas no alcanzaron a cumplirse como si sucedió esta semana, las temperaturas más bajas llegaron a los 27°C.

No se descarta que al finalizar la jornada de este jueves, se sume un día más de ola de calor en Corrientes debido a que se espera que la mínima ronda los 28°C y la máxima los 41°C. La Capital sigue bajo alerta roja por temperaturas extremas.

Antecedentes en Corrientes

El mes pasado no se registró el fenómeno y los dato anteriores se vuelcan un año atrás, debido a que en el 2025 sucedieron dos olas de calor y ambas fueron registradas en febrero, teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La primera ola de calor se registró entre el 4 y el 7 de febrero. La segunda sucedió entre el 10 y el 12 del mismo mes.