Fin de semana de cierre de los Carnavales Correntinos y múltiples actividades en la playa

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer una intensa agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas para el último fin de semana de febrero y el inicio de marzo, con muchas propuestas gratuitas y abiertas al público en playas, plazas y espacios emblemáticos de la ciudad, destinadas tanto a vecinos como a visitantes.

Las actividades comenzarán el viernes 27 con la clásica Feria de Artesanos, que funcionará de 9 a 21 en plaza Cabral (Junín y San Lorenzo), mientras que en la playa Arazaty I se dictarán clases gratuitas de natación: de 8 a 9 para mayores de 16 años y de 9 a 10 para niños de 7 a 15, con inscripción previa al 3794-596271.

Por la noche, desde las 21, el corsódromo Nolo Alías (Ruta 12 y acceso al Perichón) volverá a recibir al público con una nueva jornada de los Carnavales Correntinos, uno de los principales atractivos turísticos del verano, con entradas a la venta en norteticket.com

El sábado 28, la agenda comenzará temprano con la Experiencia Kayak, que propone clases gratuitas desde las 9 en la playa Molina Punta (Las Margaritas y barrio Río Paraná). En tanto que, de 10 a 21, funcionará la Feria de Artesanos de Costanera Sur en Av. Costanera Juan Pablo II y Necochea.

Por la tarde, las playas de la ciudad concentrarán numerosas propuestas: desde las 16 se disputará un torneo relámpago de fútbol en arena para niños de hasta 12 años en Arazaty II, con inscripción al 3794-596271. A las 16:30, en Arazaty I, se realizará una exhibición de vela ligera organizada por el Yacht Club Corrientes.

La agenda deportiva continuará con fútbol waliki y tejo en la playa, desde las 18 en Arazaty I y, en Molina Punta, clases de zumba, ritmo y energía junto a la propuesta de fútbol burbuja para niños entre las 18 y las 20. A las 19, se sumarán el entrenamiento de calistenia en el parque de Arazaty I y la actividad Zumba Gold en el mismo balneario.

También el sábado, de 18 a 21, se realizará la Feria Mascotera en Terrazas del Paraná (Av. Costanera General San Martín y Edison), con productos, asesoramiento y charlas sobre tenencia responsable.

A las 19:30, el Monumento al General San Martín de la plaza 25 de Mayo será el punto de encuentro para aquellos interesados en participar del recorrido guiado “Descubrí Corrientes”. En esta oportunidad, con un circuito pedestre que recorrerá el centro histórico de la ciudad.

La jornada del sábado se cerrará con la última noche del Carnaval Provincial, que tendrá lugar desde las 21 en el corsódromo Nolo Alías, con entradas disponible a través de norteticket.com

El domingo 1 de marzo continuarán las actividades programadas con la Feria de Artesanos en Costanera Juan Pablo II y Necochea, de 10 a 21. Desde las 17, la playa Molina Punta será escenario de “Playa y Música”, con juegos recreativos, actividades carnavaleras y propuestas familiares.

Desde las 18 volverán las actividades deportivas con tejo en Arazaty I, fútbol burbuja para niños en Molina Punta y fútbol waliki en Arazaty I, mientras que a las 19 se realizará una nueva clase de Zumba Gold en la playa Arazaty II.

Desde la Secretaría de Turismo y Deportes municipal señalaron que esta programación forma parte de la política de promoción del turismo urbano, la recreación saludable y el uso del espacio público, y que la misma continuará a lo largo de todo el año.