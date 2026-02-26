El Litoral transmitirá en vivo la Elección de Embajadores de Corrientes

Los Carnavales Correntinos 2026 entran en su recta final y esta noche se vivirá uno de los momentos más esperados: la elección de los Embajadores Nacionales del Carnaval y los premios a mejores trajes.

La gala se realizará desde las 21 en el Centro de Convenciones de Corrientes, y podrá seguirse en vivo a partir de las 21.30 a través del streaming de El Litoral en su canal de YouTube.

Más de 30 postulantes competirán por las bandas en una noche que marcará el inicio de la despedida de los actuales embajadores, Alberto Zalazar (comparsa Sapucay) y Gianna Pozanzini (comparsa Ara Berá), quienes entregarán sus coronas tras un año de representación.

Gala de coronación y mejores trajes

En el marco de la organización a cargo de “De la estrella” producciones, se anticipó una noche cargada de emoción y glamour.

Además de la elección de los nuevos soberanos, el jurado definirá a los mejores trajes de esta edición, con la postulación de una veintena de vestuarios artesanales y lujosos que brillaron en el corsódromo.

Últimos desfiles en el Nolo Alías

La competencia artística continuará con sus dos últimas jornadas mañana y el sábado 28 en el Corsódromo Nolo Alías.

Entre las comparsas, Ara Berá buscará repetir el título con su temática “Loco, un poco”, mientras que Sapucay presentará “Sapucay del alma”.

También desfilarán Arandú Beleza con “Agua de cielo”, Copacabana con “El Messías”, homenaje a Lionel Messi, y las agrupaciones musicales como Imperio Bahiano, Samba Total, Sambanda, Samba Show y Kamandukahia.

El domingo 28, el club de Regatas será sede del escrutinio general donde se conocerán los ganadores absolutos del Carnaval 2026.

La definición comienza esta noche y podrá seguirse en directo a través del streaming de El Litoral, que llevará cada detalle de la elección a todo el país.