En Goya se pone en marcha el Torneo Provincial 2026

El Torneo Provincial 2026 de fútbol se pondrá en marcha este viernes en la ciudad de Goya. La fecha inaugural del certamen de primera división contempla partidos durante el sábado 28 y domingo 1 de marzo.

La competencia que organiza la Federación Correntina de Fútbol entrega una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 y contará con la participación de 32 equipos, los que fueron divididos en 8 zonas.

En cada grupo, jugarán todos contra a todos, a dos ruedas. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final.

Los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final se disputarán con partidos de ida y vuelta.

El único partido previsto para este viernes será protagonizado por Benjamín Matienzo (foto) y Sportivo Santa Lucía, se dessarrollará en Goya y dará inicio a las 21,30.

El Pitogüé tiene como DT a Carlos Gómez, en tanto que el plantel contará con varias caras nuevas, como los casos de Joaquín Montiel y Franco Nani Aquino (provenientes de Huracán FC), Lucas Bello, (Central Goya), el arquero Fabian Zalazar (Atlético Naon de Buenos Aires), Fabricio Haberle (Rivera del Paraná de Bella Vista), Franco Aquino (Unión de Bella Vista), Enzo Molina y Lucas Romero (Santa Lucia Football Club), José Delgado (La Bahía) y Santiago Alegre que viene a préstamo de Boca Unidos, pero es surgido de la cantera de Matienzo.

Los equipos capitalinos debutarán durante el fin de semana. El sábado 28 se producirá el choque entre Empedrado y Sportivo en cancha de Huracán, mientras que el domingo 1 de marzo será el turno para el debut de Lipton, que en su estadio recibirá a Defensores de San Roque. Los dos cotejos darán inicio a las 17.

El programa completo de la primera fecha es el siguiente:

Viernes 27

21.30 Matienzo (Goya) vs. Sportivo Santa Lucía.

Sábado 28

17 Empedrado vs. Sportivo y Calle Poí (Saladas) vs. Deportivo Concepción (Saladas).

19 Berón de Astrada (Santo Tomé) vs. Sartuntún (Santo Tomé).

20 El Decano (Ituzaingó) vs. Unión (Ituzaingó).

21 Barracas (Curuzú Cuatiá) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá).

Domingo 1 de marzo

17 Lipton vs. Defensores (San Roque) y Porá Purajey (Sauce) vs. Atlas (Sauce).

17.30 Centro Estrada (Bella Vista) vs. Hogar Hermanos (Bella Vista) y Barraca (Paso de los Libres) vs. Panificación (Paso de los Libres).

18 Huracán (Goya) vs. Central (Goya) y Estudiantes (Virasoro) vs. San Alonso (Virasoro).

19 Football (Esquina) vs. Berón de Astrada (Esquina) y Villa Calma (Santo Tomé) vs. Belgrano (La Cruz).