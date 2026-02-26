Hallaron el cuerpo del empresario santafesino desaparecido en el riacho Correntoso

El empresario Marcelo Boschi, titular de la firma “De Buena Madera”, fue hallado muerto en la zona ribereña conocida como Timbó Quemado, aguas abajo del Puerto Reconquista. El hombre de 55 años había desaparecido el martes mientras se dirigía hacia Goya.

El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana. La Prefectura Naval realizó la extracción del cuerpo bajo los protocolos judiciales y sus familiares confirmaron que se trataba de Boschi, según informó el medio Aires de Santa Fe.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá establecer las causas de la muerte. La embarcación del empresario, previamente encontrada a la deriva, continúa como parte del protocolo judicial.

La desaparición

Boschi salió alrededor de las 5 desde la Guardería Amarras, en Puerto Reconquista. Navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas al momento de zarpar.

Horas más tarde, su lancha fue encontrada sin tripulante a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Una cámara registró su paso al amanecer, alrededor de las 5.55, poco tiempo antes de que dejara de responder mensajes y llamadas.