Empleo textil

La firma Emilio Alal pidió concurso preventivo en Santa Fe y ahora definirá la Justicia

De admitirse, la firma buscará reordenar sus deudas bajo supervisión judicial.

Por El Litoral

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 18:08

La empresa Emilio Alal SACIFI solicitó al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe la apertura de su Concurso Preventivo de Acreedores, ante la imposibilidad de afrontar sus deudas.

El pedido recayó en el Juzgado Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Reconquista, a cargo del juez Franco Raschetti, quien deberá resolver si admite o no la apertura del proceso.

Expediente en condiciones de resolución

Según trascendió, el magistrado había solicitado a la firma que completara documentación faltante para avanzar con el trámite.

Esa información ya fue presentada, por lo que el expediente quedó en condiciones de ser analizado y definido por el juzgado interviniente.

En caso de que la Justicia haga lugar al pedido, la empresa buscará reordenar sus deudas bajo supervisión judicial.

El proceso permitiría iniciar una negociación formal con los acreedores, con el objetivo de intentar sostener la continuidad de la firma.

