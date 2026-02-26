Récord de participantes para el Pre Federal Formativo

Este fin de semana se dará inicio a la Liga Pre Federal Formativa 2026, competición organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc). La misma, clasificará a los representantes correntinos de las categorías Mini (U11), Infantiles (U13), Cadetes (U15), Juveniles (U17) y Liga Próximo (U21) a las instancias regionales del campeonato.

Por segundo año consecutivo el número de inscritos marcó un récord dentro del ámbito de la Fbpc. Competirán un total de 29 clubes, los cuales inscribieron 94 equipos masculinos y 41 femeninos, dando un total de 135 equipos.

Para dimensionar estos números, en 2025 se habían anotado 28 clubes y habían participado 90 equipos masculinos y 37 femeninos. Mientras que en 2024 habían sido 67 en la rama masculina y 19 en la femenina. Esto marca el notorio crecimiento del básquet correntino que se sigue nutriendo de las distintas oportunidades de competición que se brindan desde la FBPC.

Los 29 clubes que competirán este año son: San Martín (Corrientes), Regatas, Hércules, Córdoba, Juventus, 1536 Viviendas, Don Bosco, Pingüinos, El Tala, Antorcha, Santa Rosa, Atlético Saladas, AGDA, Español, Juventud Unida, Esquina Footbal, AMAD, ISM, Unión, Sportiva, Atlético Mercedes, Comunicaciones, San Lorenzo de Monte Caseros, San Martín de Curuzú Cuatía, Belgrano, Recreativo, Barraca, Sagrado Corazón, Alvear.