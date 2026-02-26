Corrientes se adhiere al paro del fútbol que determinó la AFA

Los dirigentes del fútbol argentino resolvieron convocar a un paro total de actividades entre el 5 y el 8 de marzo como una señal política de respaldo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino frente al avance judicial contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La Federación Correntina de Fútbol, que tiene como presidente a Pablo Alonso, también se expresó a favor de la medida como el resto de las entidades federales que representan a las 234 ligas que existen en el país.

La decisión fue comunicada como respuesta a las denuncias consideradas infundadas presentadas por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino y, particularmente, frente a lo que calificaron como un ataque institucional hacia su presidente, Claudio Tapia, y el titular del Consejo Federal y tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

A través de distintos comunicados oficiales, las entidades del interior del país expresaron su acompañamiento a la conducción de AFA y ratificaron su alineamiento con las decisiones adoptadas por la casa madre del fútbol argentino.

“Vista la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender todas las actividades deportivas para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2026, la Federación Correntina de Fútbol, en representación de sus ligas afiliadas y considerando los fundamentos de dicha resolución, adhiere y apoya en todos sus términos lo determinado en dicha reunión”, señala el comunicado que dio a conocer la Federación Correntina de Fútbol.

“Reiteramos nuestro apoyo a la gestión del Sr. Claudio Fabián Tapia como presidente de la A.F.A. y del Sr. Pablo Toviggino como presidente del C.F.F.A.”, agrega la nota.

La medida repercutirá en la provincia de Corrientes, principalmente, con el Provincial 2026 y la Copa de la Liga, en la capital provincial, que comenzarán este fin de semana.

Por otro lado, el sábado 7 de marzo a las 18 hs, en Córdoba, tal cual lo estaba previsto, se desarrollara el 3er encuentro de dirigentes del interior del país. En dicho conclave se espera otro fuerte respaldo a Tapia y Toviggino ante lo que consideran un ataque por parte de diferentes grupos de poder que buscan desestabilizar el futbol argentino.