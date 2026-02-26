Isla Apipé Grande: secuestraron aperos y armas blancas en allanamientos por abigeato

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó realizaron dos allanamientos simultáneos en la Isla Apipé Grande, en el marco de una causa que se investiga por supuesto abigeato.

Los procedimientos se llevaron adelante tras tareas investigativas y en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente.

Elementos secuestrados

Con apoyo de la Comisaría Distrito Apipé, los uniformados ingresaron a inmuebles de la localidad donde secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran dos equipos de apero completos, frenos con riendas, sogas, lazos, piolas con argollas y estribos.

Además, secuestraron cinco machetes, tres cuchillos, un serrucho y ganchos.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

En tanto, las actuaciones judiciales continúan en el marco de la investigación por el presunto delito de abigeato.