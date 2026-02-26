La Municipalidad intervino ante un caso de abuso animal

El compromiso vecinal y la rápida intervención de la Municipalidad de Corrientes permitieron salvaguardar la integridad de una perra que presentaba signos de abuso. El operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio Pirayuí, de donde fue rescatado el animal y se lo trasladó hasta una veterinaria para que reciba las atenciones sanitarias correspondientes.



La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que la intervención municipal se produjo a partir de la denuncia realizada el fin de semana. “Una vecina del barrio Pirayuí denunció el maltrato a una de sus perras, que en realidad fue un abuso por parte de un vecino. En este caso la Municipalidad lo que hizo fue colaborar con esta causa”, señaló.



La funcionaria detalló que la presentación judicial fue impulsada por la doctora Liliana Gómez, quien se constituyó como querellante y solicitó el acompañamiento del área municipal de Bienestar Animal junto a la fundación Mis Huellas a Casa.

En ese marco, el martes se concretó el rescate de los animales. “Se retiró a la perrita Alita, que fue la que sufrió el abuso, y también a su hermanita Laika, todo con el consentimiento de la dueña, no porque estuvieran en un mal ambiente, sino para evitar futuras situaciones como las que se habían sucedido”, indicó Mestres.Asimismo, remarcó que el procedimiento se realizó con intervención de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal municipal y profesionales veterinarios. “Los animales fueron examinados y derivados a lugares de tránsito, sacándolos del lugar para evitar futuras situaciones de maltrato o abuso a raíz del accionar de este vecino que vive en la zona”, afirmó.La subsecretaria puso especial énfasis en el rol de la comunidad para detectar estos casos. “Quiero resaltar la importancia de la participación de los vecinos porque todo esto surge cuando ellos se involucran”, sostuvo, y agregó: “Aprovecho para destacar la tarea que hacen desde el área de Bienestar Animal, que realmente tienen puesta la camiseta y se ocupan de proceder en estos casos”.Por su parte, el director general de Promoción, Derecho y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, confirmó que la causa se encuentra en sede judicial. “Ahora está actuando la Unidad Fiscal Nº 2”, señaló, y explicó que desde el área municipal “junto con la fundación procedimos a realizar el retiro del animal para tenerlo en custodia y trasladarlo hacia una veterinaria para los chequeos correspondientes”.Finalmente, Osuna recordó que ante cualquier sospecha de maltrato animal los vecinos pueden denunciar las 24 horas a través de la línea gratuita 147, por MuniBot, en la comisaría más cercana o llamando al 911.