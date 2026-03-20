Corrientes: murió un yacaré overo tras ser herido con un anzuelo en un fallido intento de captura

El Centro de Conservación Aguará confirmó la muerte de un yacaré overo que ingresó a sus instalaciones con heridas internas irreversibles, provocadas por la ingesta de un anzuelo durante un intento de captura no profesional en una zona urbana de la ciudad de Corrientes.

El animal había aparecido en un desagüe de la capital, lo que generó alarma debido a la cercanía de niños y mascotas. Ante esta situación, una persona intentó capturarlo por cuenta propia, sin medir las consecuencias físicas para el ejemplar.

"Este caso refleja el desconocimiento que aún existe; el yacaré no es agresivo, solo se defiende si se siente amenazado", explicaron desde el centro.

Centro de Conservación Aguará.

Lesiones fatales y diagnóstico

Tras el rescate, el equipo médico veterinario realizó una evaluación exhaustiva que incluyó estudios de imagen. Los resultados de las radiografías fueron determinantes y revelaron la gravedad del daño:

Trayectoria del anzuelo: el objeto metálico atravesó el estómago y el hígado.

Herida letal: el elemento llegó a perforar el corazón, lo que hizo imposible cualquier intento de cirugía reparadora o tratamiento clínico.

"Lamentablemente, no fue posible revertir el cuadro y no se logró el objetivo final, que es la rehabilitación y posterior liberación", señalaron con pesar desde la institución.

Centro de Conservación Aguará.

Conflicto por sequía y zonas urbanas

Los especialistas recordaron que la provincia atraviesa un periodo de sequía, lo que obliga a estas especies a desplazarse largas distancias en busca de nuevos cuerpos de agua. En este tránsito, es frecuente que aparezcan en áreas pobladas o sistemas de drenaje pluvial.

Ante la aparición de fauna silvestre, el protocolo de Bienestar Animal sugiere:

Mantener distancia: no intentar tocar, alimentar ni capturar al animal. Resguardar mascotas: evitar que perros o gatos se acerquen para prevenir ataques defensivos. Aviso inmediato: comunicarse con el Centro Aguará o las autoridades ambientales para que profesionales realicen el traslado seguro.

Desde el organismo insistieron en la importancia de la convivencia armónica con el entorno natural: "Compartimos esta historia para generar conciencia. Toda intervención debe priorizar la vida del animal para evitar que estos encuentros terminen de forma fatal".