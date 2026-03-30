Corrientes: impulsan conducción responsable con clínica de motos

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante una clínica de manejo de motos en la Costanera Sur, en el marco de su política de prevención de siniestros viales.

La actividad se desarrolló el sábado por la tarde sobre la avenida Costanera Juan Pablo II, con una propuesta que combinó formación, demostraciones prácticas y exhibición de motos de alta cilindrada.

El evento convocó a motociclistas y público en general, con participación de asistentes de distintas localidades de la región.

Capacitación con foco en la conducción responsable

La jornada tuvo como eje central una capacitación brindada por el piloto profesional Mauro Passarino, quien remarcó la importancia de generar conciencia en el uso de estos vehículos.

“Es fundamental promover la seguridad en la moto, hacer hincapié en el uso del casco y en que cada conductor tenga su vehículo en regla”, señaló.

Además, destacó su rol en la difusión de buenas prácticas: “Busco colaborar y transmitir buenas prácticas desde mi lugar como deportista”.

Una política sostenida de prevención

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia sostenida.

“Llevamos adelante una campaña fuerte y permanente por el uso obligatorio del casco”, indicó.

“Buscamos reducir la cantidad de víctimas en siniestros viales, y eso solo es posible con el trabajo conjunto”, dijo el funcionario, remarcando el objetivo de reducir la siniestralidad

También insistió en la importancia del hábito al decir que “subirse a la moto y colocarse el casco debe ser automático”.

Impacto turístico y participación regional

Desde la Secretaría de Turismo y Deportes, su titular José Sand valoró el impacto de la propuesta.

“Estas iniciativas contribuyen a una ciudad más segura, pero también más atractiva”, sostuvo.

Además, destacó la participación de motociclistas de ciudades como Resistencia, Empedrado y Paso de la Patria, lo que reforzó el perfil regional del evento.