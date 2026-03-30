Preocupación en Chile por la aplastante derrota frente a Nueva Zelanda

Si bien en el arranque del compromiso algo avisó el elenco nacional, rápidamente el cuadro local tomó el dominio de las acciones y comenzó a inclinar la cancha a su favor, pero sin poder abrir la cuenta.

El punto de inflexión se vivió en el minuto 27, cuando Darío Osorio recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo dirigido por Nicolás Córdova con 10 jugadores, lo que sería lapidario para las intenciones del cuadro chileno.

Desde ese momento Nueva Zelanda creció aún más en cuanto a juego y poderío ofensivo y además logró concretar las situaciones. Primero, en el minuto 31, Kosta Barbarouses recibió un balón desde el tiro de esquina y de volea anotó el 1-0.

Diez minutos más tarde, Elijah Just derrotó por segunda vez a Vigouroux con algo de suspenso tras revisión en el VAR por una posible posición de adelanto, pero todo estaba en orden y Nueva Zelanda festejó el 2-0.

En la segunda mitad continuó el dominio de los locales, mientras Chile no se acercaba al arco rival, salvo un remate potente de Lucas Cepeda que fue una anécdota dentro de lo poco ofensivo de La Roja.

Así, en el minuto 60, Jese Randall culminó una jugada colectiva de contraataque para estirar aún más las cifras y decretar el 3-0.

Pese al resultado a favor, Nueva Zelanda no sacó el pie del acelerador y tras un córner, Ben Waine apareció por el segundo palo y luego de unos rebotes puso el 4-0 para encaminar la goleada.

A ocho minutos del final, Gonzalo Tapia encontró un balón profundo y tras enganchar sacó un potente remate para anotar el descuento de Chile y maquillar el resultado final: dolorosa caída por 4-1 en Auckland.

De esta manera, Chile deja un manto de dudas por lo realizado en este compromiso, ante un seleccionado que venía de ocho partidos sin victorias, sobrepasado futbolísticamente en todo momento, sin juego asociado y con mucho por corregir si se quiere lograr algo en este nuevo proceso pensando en el Mundial 2030.

Espn