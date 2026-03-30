Dos demorados en distintos procedimientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a dos personas en la ciudad Capital durante diferente operativos. Ambas tenian antecedentes policiales.

Efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) realizaron distintos procedimientos en el marco de recorridas preventivas para evitar ilícitos.

Intervención por desorden familiar

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de las 15:30, tras un alerta recibido a través del sistema 911 por un caso de desorden familiar en la intersección de calles La Pampa y Pizarro.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre de 32 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que fue demorado.

Según las averiguaciones realizadas, el sujeto registraría antecedentes policiales.

Demora en la vía pública

En otro procedimiento, realizado en calles Elías Abad y Pasaje Atenas, los efectivos identificaron a un joven de 24 años.

De acuerdo a lo informado, el hombre se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la zona, lo que motivó su demora preventiva.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes en cada caso.