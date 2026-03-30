Más de 700 corredores participaron de las Maratones Barriales en Corrientes

La primera fecha de las Maratones Barriales 2026 se puso en marcha el sábado por la noche en el barrio Santa Catalina, con una convocatoria que superó los 700 corredores en las distancias de 2 y 6 kilómetros.

El evento se desarrolló en la intersección de Abelardo Dimotta y Sixto Ríos, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario y promoción de hábitos saludables.

Desde las 20, vecinos y familias se acercaron para acompañar y alentar a los participantes, en una jornada que combinó deporte, integración y vida barrial. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich, marca el inicio de un cronograma que recorrerá distintos barrios de la ciudad a lo largo del año.

Alta convocatoria y participación diversa

El secretario de Turismo y Deportes del municipio, José Sand, destacó el alcance de la propuesta y su impacto social.

“Estamos dando inicio a las Maratones Barriales en modalidad nocturna. Vamos a recorrer seis barrios de la ciudad, permitiendo que los vecinos disfruten como corredores o como espectadores”, señaló.

Además, remarcó el número de participantes: “Tenemos 700 inscriptos entre ambas distancias, lo cual es muy importante. Se destaca la participación de jóvenes, adultos mayores y especialmente el alto porcentaje de mujeres, que alcanza el 49%”.

Deporte en los barrios

Sand también subrayó el objetivo de descentralizar las actividades deportivas:

“Buscamos que todas las propuestas que se realizan en los principales espacios de Corrientes también lleguen a los barrios, para que todos tengan la oportunidad de participar”, expresó.

En ese sentido, destacó que las maratones barriales siguen creciendo y cada vez más vecinos se suman, tanto desde lo deportivo como desde el acompañamiento.

Una experiencia que crece año a año

El corredor Adriano Hidalgo, integrante del equipo La Costa Runner, valoró la organización y la convocatoria:

“Es la primera maratón barrial del 2026 y hay mucha participación. Siempre tratamos de traer corredores en todas las categorías”, comentó.

A pesar de las altas temperaturas, resaltó el clima de la jornada:

“La noche es ideal para correr. Estas competencias ya forman parte de nuestro calendario y las esperamos con muchas ganas”, afirmó.

Hidalgo también destacó el valor competitivo del evento:

“Para los clubes es una oportunidad de medirnos, ver cómo estamos y mostrar el trabajo que venimos haciendo. Es muy importante para el desarrollo deportivo local”, explicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse: “Siempre convocamos a los vecinos, ya sea para correr o para alentar. Es un deporte que genera mucho disfrute y tiene un gran crecimiento”.