Paritaria municipal en Corrientes: un gremio presentó un petitorio y habrá otra reunión

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer que en la tarde del viernes viernes se realizó una nueva reunión de la Comisión Paritaria Permanente entre autoridades y representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM).

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Acuerdos del Concejo Deliberante de Corrientes y concluyó con un cuarto intermedio hasta el próximo martes 10 de marzo a las 18, cuando se retomará la negociación.

Presentaron un petitorio

Durante la reunión, los representantes de AOEM presentaron un petitorio con distintos planteos vinculados a la situación de los trabajadores municipales, el cual será analizado por el Departamento Ejecutivo municipal en los próximos días.

Tras el intercambio entre las partes, se resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar el diálogo en una nueva reunión programada para la próxima semana.

Desde el municipio señalaron que la instancia paritaria permite avanzar en el diálogo y el intercambio de propuestas, con el objetivo de alcanzar acuerdos y acciones conjuntas que beneficien a los trabajadores municipales.

El próximo encuentro será clave para analizar el petitorio presentado y avanzar en posibles acuerdos dentro de la negociación paritaria municipal.