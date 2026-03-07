San Lorenzo le propinó un duro golpe a Regatas en el Fortín

Una pobre producción m mostró Regatas Corrientes en su tercer derrota consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol. En la noche del viernes, el equipo Fantasma cayó frente a San Lorenzo, uno de los últimos de la competencia, 89 a 69 y ahora bajó a la sexta ubicación de la Fase Regular.

Regatas (15-10) mostró muchas grietas en su juego, incluso en la intensidad con la que encaró el primer tiempo y se vio claramente superado por un rival que tuvo como figuras a Lucas Pérez (12 puntos) y Selem Safar (20).

En el goleo de Regatas se destacaron Sebastián Lugo y Tayavek Gallizi con 14 puntos cada uno.

San Lorenzo dominó el juego de principio a fin. Impuso el ritmo y aprovechó las licencias defensivas de Regatas para llegar con facilidad al gol.

Pérez se hizo dueño del encuentro en el primer tiempo. Jugó e hijo jugar a su compañeros. El cuarto inicial lo ganó la visita 22 a 16 y el segundo 43 a 30.

El inicio de Regatas fue muy pobre. En 5 minutos apenas había anotado 4 puntos. Sin variantes para encestar, también se mostró endeble para marcar.

La reacción del elenco conducido por Juan Manuel Varas nunca llegó. En el tercer cuarto cambió la actitud, creció su ofensiva pero siguió permeable atrás.

San Lorenzo, con el tándem Safar - Kevin Hernández lastimó cerca y lejos del aro para tomar una ventaja que llegó a ser de 18 (70 a 52).

Lejos de achicar la brecha, la visita se agigantó en el inicio del último cuarto (llegó a ganar por 29) frente a un rival que entregó el partido rápidamente.

Lo que viene

La agenda competitiva de Regatas para lo que resta de marzo indica que el lunes 9 recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Luego llegará la dura gira por Córdoba donde enfrentará a Independiente de Oliva (jueves 12), a Atenas (sábado 14) y a Instituto (lunes 16).

En el cierre del mes, Regatas recibirá Ferro Carril Oeste el lunes 26 y se presentará en Santa Fe el jueves 26 para visitar a Unión de esa ciudad.