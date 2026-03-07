Abren las inscripciones para ingresar al Servicio Penitenciario de Corrientes: requisitos, fechas y dónde realizar el trámite

La Jefatura del Servicio Penitenciario de Corrientes informó que desde el lunes 9 y hasta el viernes 20 de marzo estarán abiertas las inscripciones para quienes deseen ingresar como cadetes en el grado de Subadjutor Auxiliar, con destino en la ciudad de Corrientes.

El trámite de inscripción se realizará en días hábiles, de 7 a 13, en la sede de la Dirección e Instituto de Formación Penitenciaria, ubicada en la Jefatura del organismo sobre calle Pellegrini esquina San Luis, con ingreso por calle San Luis.

Requisitos para ingresar

Entre las condiciones excluyentes para la preinscripción, los interesados deberán:

Ser argentinos nativos o naturalizados por opción .

Tener entre 18 y 26 años al momento del ingreso.

Haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias .

Poseer antecedentes honorables de conducta e integridad moral .

Contar con aptitud psicofísica para actividades de alto rendimiento .

No padecer enfermedades crónicas o infectocontagiosas inhabilitantes.

Además, se exige una estatura mínima de 1,65 metros para varones y 1,60 metros para mujeres.

Los aspirantes deberán ser solteros y sin hijos, no tener tatuajes visibles y presentar peso proporcional a su estatura y edad, con un índice de masa corporal entre 17 y 28.

El perímetro abdominal no deberá superar los 90 centímetros en hombres y los 80 centímetros en mujeres.

En el caso de las aspirantes femeninas, no deberán encontrarse embarazadas antes ni durante el curso de formación.

Documentación que deben presentar

Para completar la inscripción, los postulantes deberán presentar:

Fotocopia legalizada del acta de nacimiento .

Copia legalizada del título analítico de estudios secundarios completos .

Certificado de buena conducta .

Cuatro fotos color 4x4 con fondo celeste.

Fotocopia color del DNI (anverso y reverso) .

Certificado de domicilio .

Una carpeta tipo “cual-es”: celeste para aspirantes masculinos y rosada para femeninos.

Toda la documentación deberá entregarse al momento de presentar la solicitud de ingreso, antes de rendir los exámenes correspondientes.

Evaluaciones del proceso de ingreso

Una vez finalizada la inscripción, los aspirantes deberán atravesar distintas etapas de evaluación, entre ellas:

Examen intelectual , con contenidos de Historia de Corrientes, Geografía de Corrientes, Formación Ética y Ciudadana y legislación de la institución.

Evaluación psicológica , realizada por el Centro de Reconocimiento Médico de la Provincia de Corrientes.

Examen médico institucional .

Prueba física .

Entrevista institucional.

Desde la Jefatura del organismo indicaron que las fechas de cada instancia serán informadas de manera cronológica a los aspirantes que avancen en el proceso de selección.

Para obtener más información, los interesados podrán acceder a los detalles escaneando el código QR dispuesto por la institución.