El Gobierno lanzó el Plan Corrientes Sostiene: detalles y cómo adherir

El gobierno de Corrientes oficializó este viernes el Plan Corrientes Sostiene, una iniciativa destinada a inyectar liquidez en la economía provincial y aliviar la presión sobre familias y empresas.

La presentación tuvo lugar en la Casa de Gobierno, a las 11:45, y estuvo encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien explicó que la medida busca acompañar la actividad económica y brindar asistencia financiera directa.

“Les di el compromiso de estar cerca de la realidad objetiva. Con ese propósito nace el Corrientes Sostiene. Quienes tengan una deuda mayor a 100 mil pesos en su tarjeta del Banco la van a poder refinanciar en 6 o 12 cuotas fijas. Buscamos que tengan beneficios, tasa especial con reducción de 29 puntos”, señaló Valdés durante la conferencia.

Se puede adherir desde hoy

El mandatario agregó que el trámite de adhesión se puede solicitar por teléfono desde hoy y detalló el impacto del programa: “Las empresas que usen el 75% o más de su límite en cuenta van a poder adherirse al plan. Tendrán una tasa especial con reducción de 15 puntos también con planes de 12 cuotas fijas”.

A través de:

0880 444 0160 (Banco de Corrientes)

(Banco de Corrientes) 011 4379 3418 (Centro de Servicio Visa - lunes a viernes de 9 a 21)

Se puede adherir desde el 6 al 12 de abril, y desde el 16 de abril hasta el 16 de marzo.

Las empresas interesadas podrán solicitar el beneficio a través de su oficial de cuenta en la sucursal del Banco de Corrientes donde operan habitualmente.

Alcance

El gobernador subrayó que el programa tiene un fondeo estimado en 130.000 millones de pesos y alcanza a 89.000 familias. “Cuidamos el trabajo, los emprendimientos, para que la provincia crezca con sus empresas. Vamos a estar para acompañar”, concluyó.

El plan está diseñado para sostener el consumo y evitar la parálisis de empresas locales, especialmente frente a un contexto de costos elevados y retracción de la demanda.