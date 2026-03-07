Confirman un caso de rabia bovina en Corrientes: piden vacunar y reforzar controles

El Ministerio de Producción de Corrientes emitió una serie de recomendaciones para productores ganaderos de los departamentos de Itatí, San Cosme y Berón de Astrada tras la detección de un caso positivo de rabia paresiante bovina en la provincia.

El caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria luego del análisis de muestras tomadas en un establecimiento rural ubicado en la localidad de San Cosme, sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el límite con el departamento de Itatí.

Cómo se detectó el caso

La sospecha fue notificada de manera voluntaria por los titulares del establecimiento, quienes observaron síntomas compatibles con la enfermedad y la posterior mortandad de uno de los animales.

Tras la denuncia, profesionales del SENASA realizaron la toma de muestras de tejido cerebral del animal afectado, que fueron enviadas al Laboratorio Oficial de Rabia de Candelaria, en la provincia de Misiones.

Allí se aplicó la técnica de inmunofluorescencia para el diagnóstico, cuyo resultado se obtiene en un plazo de entre 24 y 48 horas, confirmándose finalmente la presencia del virus de la rabia paresiante, según informó el Centro Regional Corrientes–Misiones del organismo sanitario.

Vacunación obligatoria en la zona

Tras la confirmación del caso, el SENASA activó los protocolos sanitarios de vigilancia epidemiológica en el área afectada.

Entre las principales medidas se dispuso la vacunación preventiva y obligatoria de las especies susceptibles, tanto en el establecimiento donde se detectó el foco como en todos los predios ubicados dentro de un radio de 10 kilómetros.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que la vacunación del rodeo es una de las herramientas más eficaces para prevenir la enfermedad y proteger el capital productivo de los establecimientos rurales, especialmente en zonas donde existe circulación del virus.

Además, recordaron que la inmunización contra la rabia puede realizarse junto con otras campañas sanitarias, como las de fiebre aftosa y brucelosis, lo que permite optimizar los operativos sanitarios.

Registro y refuerzos de la vacuna

Las autoridades solicitaron a los productores registrar las vacunaciones en la oficina del SENASA correspondiente a su jurisdicción.

En los animales que reciben la vacuna por primera vez, se deberá aplicar una segunda dosis entre los 20 y 30 días posteriores, mientras que la revacunación deberá realizarse de forma anual.

También se pidió notificar de inmediato la presencia de animales con sintomatología nerviosa, como:

Incoordinación

Dificultad para desplazarse

Cambios de comportamiento

Murciélagos transmisores y medidas de control

Otro aspecto clave para el control de la enfermedad es la detección de refugios de murciélagos hematófagos, especialmente del vampiro común (Desmodus rotundus), considerado el principal transmisor del virus de la rabia en bovinos.

Ante la presencia de estos refugios, se recomienda informar al SENASA para la implementación de medidas sanitarias correspondientes.

Asimismo, se recordó que solo médicos veterinarios están habilitados para extraer y enviar muestras para diagnóstico, mientras que los cadáveres de animales afectados deben ser enterrados o incinerados para evitar la propagación del virus.

Trabajo conjunto para prevenir la enfermedad

Las acciones de vigilancia y control sanitario se desarrollan de manera coordinada entre el SENASA, el Ministerio de Producción de Corrientes, el Ministerio de Salud provincial y la Fundación Correntina para la Sanidad Animal, junto con municipios de la zona.

El objetivo es fortalecer la prevención y reducir el riesgo de propagación de la enfermedad en el rodeo provincial.

Ante sospecha de casos, los productores pueden contactarse con la oficina de SENASA más cercana, enviar un WhatsApp al 11 5700 5704, escribir a [email protected] o completar el formulario “Avisá al Senasa” disponible en el sitio web oficial del organismo.