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Arbolado urbano en Corrientes: se plantarán 5.000 ejemplares este año

La iniciativa forma parte de una estrategia ambiental a largo plazo, que busca reducir los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones durante el verano.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 12:17

La Municipalidad de Corrientes lanzó su plan de arbolado urbano, con la meta de plantar 5.000 ejemplares este año. La iniciativa forma parte de una estrategia ambiental a largo plazo que proyecta 20.000 árboles nuevos para 2029.

El anuncio se realizó este miércoles en el vivero municipal del barrio Esperanza, donde se preparan las especies destinadas a distintos sectores urbanos. El objetivo es mejorar la calidad ambiental y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

El intendente Claudio Polich destacó que el programa busca reducir los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones durante el verano. También remarcó el rol del arbolado en la generación de espacios más saludables y frescos.

Además, valoró el trabajo que se realiza en el vivero municipal, donde se producen especies destinadas a plazas, parques y paseos. Según indicó, la diversidad de ejemplares responde a una política sostenida de fortalecimiento del ambiente urbano.

Implementación y participación vecinal

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el plan continuará con el programa “Un árbol, un vecino”. A través de esta iniciativa, los ciudadanos pueden solicitar ejemplares mediante el 147 o la plataforma digital Munibot.

El funcionario precisó que también avanzarán con tareas de reforestación en avenidas, espacios públicos y predios institucionales. El enfoque apunta a considerar el árbol como infraestructura verde, ya que aporta beneficios ambientales y sociales.

Por último, se destacó la importancia del compromiso ciudadano en el cuidado y el mantenimiento de los árboles. Desde el municipio señalaron que la participación será clave para consolidar una Corrientes más verde.

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