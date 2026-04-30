Arbolado urbano en Corrientes: se plantarán 5.000 ejemplares este año

La Municipalidad de Corrientes lanzó su plan de arbolado urbano, con la meta de plantar 5.000 ejemplares este año. La iniciativa forma parte de una estrategia ambiental a largo plazo que proyecta 20.000 árboles nuevos para 2029.

El anuncio se realizó este miércoles en el vivero municipal del barrio Esperanza, donde se preparan las especies destinadas a distintos sectores urbanos. El objetivo es mejorar la calidad ambiental y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

El intendente Claudio Polich destacó que el programa busca reducir los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones durante el verano. También remarcó el rol del arbolado en la generación de espacios más saludables y frescos.

Además, valoró el trabajo que se realiza en el vivero municipal, donde se producen especies destinadas a plazas, parques y paseos. Según indicó, la diversidad de ejemplares responde a una política sostenida de fortalecimiento del ambiente urbano.

Implementación y participación vecinal

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el plan continuará con el programa “Un árbol, un vecino”. A través de esta iniciativa, los ciudadanos pueden solicitar ejemplares mediante el 147 o la plataforma digital Munibot.

El funcionario precisó que también avanzarán con tareas de reforestación en avenidas, espacios públicos y predios institucionales. El enfoque apunta a considerar el árbol como infraestructura verde, ya que aporta beneficios ambientales y sociales.

Por último, se destacó la importancia del compromiso ciudadano en el cuidado y el mantenimiento de los árboles. Desde el municipio señalaron que la participación será clave para consolidar una Corrientes más verde.