Corrientes: confirmaron rastros de puma en la Isla Apipé y reforzaron las medidas de seguridad

Confirmaron la presencia de un puma en la Isla Apipé tras una intervención policial en el paraje Puerto Tala, donde se denunciaron ataques a animales. Personal especializado constató huellas que coinciden con las de este felino y activó medidas preventivas en la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, que acudió luego de reportes por las muertes de un ternero y un caballo. La comisión fue encabezada por el comisario inspector Marcelino Cardozo junto al oficial principal Andrés Toledo.

Durante la inspección ocular, realizada en conjunto con la Comisaría de Apipé y guardaparques provinciales, se identificaron rastros compatibles con el puma. Las características morfológicas y el tamaño de las huellas fueron claves para la evaluación inicial.

Refuerzan controles en áreas rurales

En respuesta a la situación, se coordinó un trabajo conjunto con el municipio de San Antonio para intensificar patrullajes en sectores rurales. También se avanzará en tareas de monitoreo con guardaparques y acciones de concientización para los pobladores.

Las autoridades recomendaron:

Resguardar el ganado durante la noche

Evitar dejar restos orgánicos al aire libre

No intervenir ante la presencia del animal. Se trata de una especie protegida.

De todas maneras, continuarán las tareas preventivas y el seguimiento del caso en la zona para evitar nuevos incidentes.