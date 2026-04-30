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Corrientes: confirmaron rastros de puma en la Isla Apipé y reforzaron las medidas de seguridad

Tras varios ataques a animales en el paraje Puerto Tala, se encontraron huellas compatibles con el felino silvestre.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 12:40

Confirmaron la presencia de un puma en la Isla Apipé tras una intervención policial en el paraje Puerto Tala, donde se denunciaron ataques a animales. Personal especializado constató huellas que coinciden con las de este felino y activó medidas preventivas en la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, que acudió luego de reportes por las muertes de un ternero y un caballo. La comisión fue encabezada por el comisario inspector Marcelino Cardozo junto al oficial principal Andrés Toledo.

Durante la inspección ocular, realizada en conjunto con la Comisaría de Apipé y guardaparques provinciales, se identificaron rastros compatibles con el puma. Las características morfológicas y el tamaño de las huellas fueron claves para la evaluación inicial.

Refuerzan controles en áreas rurales

En respuesta a la situación, se coordinó un trabajo conjunto con el municipio de San Antonio para intensificar patrullajes en sectores rurales. También se avanzará en tareas de monitoreo con guardaparques y acciones de concientización para los pobladores.

Las autoridades recomendaron:

  • Resguardar el ganado durante la noche
  • Evitar dejar restos orgánicos al aire libre
  • No intervenir ante la presencia del animal. Se trata de una especie protegida.

De todas maneras, continuarán las tareas preventivas y el seguimiento del caso en la zona para evitar nuevos incidentes.

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