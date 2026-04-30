Corrientes muestra su potencial turístico en la Fiesta Nacional del Surubí

El Ministerio de Turismo de la Provincia inauguró su stand institucional en la 49ª Fiesta Nacional del Surubí.

Este espacio estratégico, ubicado en el predio Costa Surubí, fue diseñado bajo un concepto dinámico y accesible para ofrecer atención directa al visitante y promocionar los atractivos correntinos.

El stand también cuenta con áreas de interacción donde el público puede tomarse fotografías de su experiencia turística.

Promoción Integrada y Multidestino

Dentro del espacio provincial, se coordinan esfuerzos con diversas áreas para fortalecer la oferta regional:

Recursos Naturales: Presencia activa para informar sobre normativas y pesca deportiva.

Parques y Reservas: Difusión de las áreas protegidas y el ecoturismo provincial.

Municipio de Bella Vista: Participación especial para promocionar sus propios eventos y atractivos turísticos.

Recorrida de Autoridades

En el marco de la inauguración de la Expo Goya, el Gobernador Juan Pablo Valdés y su comitiva visitaron el stand institucional.

Estuvieron presentes el Ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, y el Subsecretario de Desarrollo Turístico Regional, Oscar Macías, quienes destacaron la importancia de este evento para reafirmar a Corrientes como un destino líder a nivel nacional.