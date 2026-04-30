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VICTOR TONELLI

“El negocio ganadero está espectacular”

La ganadería argentina atraviesa un momento que, según los especialistas, combina condiciones productivas, comerciales y políticas que no se observaban desde hace años.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 11:13

Ese fue el eje central de las jornadas ganaderas organizadas por Coninagro en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el consultor Víctor Tonelli transmitió un mensaje claro a los productores: el escenario es favorable y requiere decisiones concretas para capitalizarlo.
Las actividades se desarrollaron en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar y en la Cooperativa La Emancipación de Darregueira, con la participación de productores, dirigentes cooperativos y el equipo técnico de la entidad.
Allí, el especialista analizó la coyuntura del negocio ganadero y sostuvo que el sector ingresó en una nueva etapa marcada por la previsibilidad y la demanda sostenida de carne a nivel internacional.
En ese contexto, Tonelli remarcó que “el ánimo del productor cambió de manera significativa” respecto de años anteriores, cuando predominaban la incertidumbre y la cautela frente a restricciones comerciales o intervenciones en el mercado.
“Percibo un ánimo muy fuerte, muy bueno y muy entusiasmado. Este ciclo recién se inicia y tenemos que aprovecharlo para ponerle otro piso al campo”, afirmó el consultor, al tiempo que instó a los productores a avanzar con inversiones y mejoras que habían quedado postergadas.

Confianza
Uno de los puntos más destacados de las jornadas fue la recuperación de la previsibilidad como factor clave para el negocio ganadero.
Según Tonelli, la ausencia de trabas a las exportaciones y un marco más estable permiten proyectar a mediano y largo plazo, algo fundamental para un sector que requiere planificación y capital.

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