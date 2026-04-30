Corrientes: despidieron a 15 trabajadores del Correo Argentino tras una asamblea por mejoras salariales

Un grupo de 15 trabajadores de la oficina de Corrientes del Correo Argentino denunció despidos tras participar en una asamblea gremial convocada para reclamar mejoras salariales. Las personas afectadas tienen entre 10 y 19 años de antigüedad.

La asamblea

Según señaló uno de los trabajadores, la reunión se extendió durante aproximadamente cuatro horas. Sin embargo, durante ese lapso, el servicio continuó en funcionamiento. “Hay cámaras, hay sistema de escaneo, hay pruebas de que seguimos trabajando”, explicaron en diálogo con Radio Sudamericana.

Además, los despedidos informaron que percibían ingresos cercanos a los 770 mil pesos mensuales y la convocatoria tenía como finalidad analizar la situación salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Cuestionamientos gremiales

Los trabajadores también dirigieron críticas a la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) por su intervención en el conflicto. Señalaron que desde el gremio se promovió la participación en la asamblea sin advertir posibles consecuencias.

Tras las desvinculaciones, indicaron que no obtuvieron respuestas concretas por parte de la organización. Solo recibieron información sobre gestiones en curso, sin definiciones inmediatas.