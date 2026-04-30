Recomendaciones de Prefectura Naval para la Fiesta Nacional del Surubí

Con motivo de la largada de embarcaciones prevista para el sábado 2 de mayo en Goya, la Prefectura Naval dispuso medidas excepcionales para evitar accidentes:

Amarre y fondeo: Se prohíbe el amarre o fondeo en el Riacho Goya a toda embarcación que no participe del concurso. Esta restricción rige desde el Puerto Exterior (Puerto Boca) hasta la Punta San Martín, entre las 09 y las 17 .

Navegación total: Se prohíbe la navegación de todo tipo de embarcación (incluidos los participantes) en la extensión del Riacho Goya desde las 13 hasta las 17 o hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

Verificaciones técnicas

Las inspecciones obligatorias continúan realizándose de 08 a 18 en los siguientes puntos:

Prefectura Goya y Puerto Exterior Goya.

Prefectura Lavalle y Playa "El Ingá".

Dependencias desde Ramallo hasta Pilcomayo, Ita Ibaté hasta Iguazú, y Mocoretá hasta El Soberbio.

Documentación y elementos obligatorios

Para participar, las embarcaciones deben contar con:

Carnet Náutico Deportivo acorde a la potencia y dimensiones del equipo.

Certificado de Matrícula y comprobante de pago de Tasa Fija Anual (sin prohibición de navegar).

Autorización de manejo certificada por escribano si el conductor no es el propietario.

Elementos de seguridad vigentes y datos de contacto de todos los acompañantes a bordo.

Alerta por bajos niveles de agua

Debido a la bajante en los parques cerrados y zonas de pesca, se recomienda: