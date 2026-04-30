Recomendaciones de Prefectura Naval para la Fiesta Nacional del Surubí

Con motivo de la largada de embarcaciones prevista para el sábado 2 de mayo en Goya, la Prefectura Naval dispuso medidas excepcionales para evitar accidentes:
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Amarre y fondeo: Se prohíbe el amarre o fondeo en el Riacho Goya a toda embarcación que no participe del concurso. Esta restricción rige desde el Puerto Exterior (Puerto Boca) hasta la Punta San Martín, entre las 09 y las 17 .
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Navegación total: Se prohíbe la navegación de todo tipo de embarcación (incluidos los participantes) en la extensión del Riacho Goya desde las 13 hasta las 17 o hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.
Verificaciones técnicas
Las inspecciones obligatorias continúan realizándose de 08 a 18 en los siguientes puntos:
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Prefectura Goya y Puerto Exterior Goya.
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Prefectura Lavalle y Playa "El Ingá".
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Dependencias desde Ramallo hasta Pilcomayo, Ita Ibaté hasta Iguazú, y Mocoretá hasta El Soberbio.
Documentación y elementos obligatorios
Para participar, las embarcaciones deben contar con:
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Carnet Náutico Deportivo acorde a la potencia y dimensiones del equipo.
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Certificado de Matrícula y comprobante de pago de Tasa Fija Anual (sin prohibición de navegar).
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Autorización de manejo certificada por escribano si el conductor no es el propietario.
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Elementos de seguridad vigentes y datos de contacto de todos los acompañantes a bordo.
Alerta por bajos niveles de agua
Debido a la bajante en los parques cerrados y zonas de pesca, se recomienda:
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Navegar con extrema precaución en riachos interiores para evitar varaduras o daños en hélices y cascos.
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Reducir la velocidad para evitar colisiones con obstáculos ocultos bajo la superficie.
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Emergencias: Ante cualquier eventualidad, utilizar el número 106 o los canales 12 y 16 de VHF (Costera “L6V”).