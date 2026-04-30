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Corrientes avanza en inclusión: entregaron certificados del curso de Lenguajede Señas

: El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Coprodis, culminó una nueva capacitación en el Campus Deodoro Roca.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 12:51

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través del Consejo Provincial del Discapacitado (Coprodis), finalizó con éxito el curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) y Comunidad Sorda en la Ciudad de Corrientes.

El acto de clausura y entrega de certificados se llevó a cabo este miércoles.

Sede y participación

La formación tuvo como escenario el Salón Auditorio del Campus “Deodoro Roca”.

Este evento marcó el cierre del segundo encuentro de capacitación, donde los participantes recibieron sus credenciales tras haber completado el programa diseñado para acercar nuevas oportunidades a los ciudadanos.

Objetivo estratégico

La iniciativa ministerial tiene como fin principal promover la inclusión y el aprendizaje continuo de los correntinos.

A través de estas herramientas de comunicación, se busca generar entornos más accesibles y equitativos para todos los integrantes de la sociedad.

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