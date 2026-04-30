Corrientes ya exporta nuez pecan

Con la cosecha en pleno desarrollo y envíos al exterior ya concretados, la nuez pecán se afirma como uno de los cultivos emergentes más dinámicos de Corrientes. El ministro de Producción, Walter Chavez, encabezó una recorrida técnica por establecimientos productivos localizados en Curuzú Cuatiá, donde verificó el avance de la campaña y el estado de las plantaciones, en el marco del Plan Nuez Pecán que impulsa el Gobierno provincial.

Mientras que la temporada pasada cerró con 130 toneladas cosechadas; este año se espera superar esa marca, impulsado por la incorporación de nuevas hectáreas productivas. La cosecha actual se extiende por un período de entre 35 y 45 días, con un rendimiento de aproximadamente 600 kilos diarios. En 5 años, con las hectáreas plantadas por nuevos productores integrados al programa desde hace menos tiempo, la posibilidad productiva será exponencial en su crecimiento.

“Corrientes es la tercera provincia en hectáreas plantadas, con casi 1500 hectáreas, de las cuales la mitad se hicieron con el programa Plan Pecan en los últimos 5 años. Aquí, en el paralelo 30, tenemos condiciones especiales para desarrollar este producto que tiene, técnicamente, limitantes por las temperaturas de frío y calor que necesita”, explicó a su turno Federico Debona, referente del Plan Provincial y de la finca “El Origen”, donde se desarrolló la jornada a campo. En ese sitio, con 25 hectáreas productivas, los cultivos empezaron hace unos 4 años, desde donde se fortaleció la cuenca pecanera del sur correntino.

Crecimiento exportador

El dato más destacado del sector es su proyección exportadora: desde Esquina, productores correntinos ya realizan envíos a Emiratos Árabes, Europa y China, destinos que reflejan la calidad del producto y el potencial de escala que tiene el cultivo en la región.

"Seguimos trabajando para aumentar la producción, avanzar en la industrialización y consolidar la exportación del producto con valor agregado en origen", señaló el ministro Chavez, quien definió al Plan Nuez Pecan como "una herramienta estratégica para fortalecer la diversificación productiva y generar nuevas oportunidades para los productores correntinos".

El programa provincial acompaña actualmente a 90 productores distribuidos en Bella Vista, Lavalle, Goya, Esquina, Sauce, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros, con asistencia técnica, tecnología y sistemas de riego orientados a mejorar la productividad y la calidad del producto.

Actualmente en Argentina entre el 25% y 30% de la producción se destina al mercado interno, mientras que el otro 60-70% se exporta a distintos destinos, normalmente a Europa y la zona arábiga.

La nuez pecán se consolida, así como una apuesta concreta del agro correntino y del gobierno provincial por la diversificación y el agregado de valor, con un mercado internacional que ya responde.

