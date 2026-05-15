Taraguy busca el título en la Urne y Pay Ubre dar un batacazo

El torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) culminará este sábado con Taraguy buscando quedarse con el primer puesto.

En tanto que también se definirá la última plaza para el Regional NEA 2026. Pay Ubre de Mercedes y Sixty definirán en un mano a mano la sexta plaza.

La séptima fecha, última del torneo clasificatorio de primera división, se jugará en forma completa este sábado.

Desde las 16, Taraguy visitará a Regatas Resistencia. Los dos equipos están clasificados al Regional NEA 2026 pero el Cuervo buscará quedarse con el número uno de la Urne.

Taraguy viene de superar a Curne en la fecha anterior y eso le permitió subir a la primera ubicación con 27 puntos. Un nuevo triunfo le garantizará ser el campeón del certemen clasificatorio.

La otra atracción de la joranda estará en Villa Fabiana, Resistencia. En el mismo horario se medirán, el local Sixty y Pay Ubre por la última plaza al Regional NEA.

Por el momento el sexto puesto es para Sixty que tiene 6 puntos, y en el séptimo lugar está Pay Ubre con 5.

El equipo mercedeño necesita el triunfo para clasificar. En el caso de ganar la plaza de manera deportiva, después tendrá que cumplir con los requisitos reglamentarios para disputar el certamen donde también competirán equipos de Formosa, Misiones y Paraguay.

Los otros partidos del sábado serán Curne - San Patricio desde las 16, y Uncaus - Aranduroga pero a partir de las 15.30.

Cuando resta una fecha para concluir el Torneo Local, las posiciones están de la siguiente manera: Taraguy 27 puntos, Curne 24, San Patricio 21, Aranduroga y Regatas 17, Sixty 6, Pay Ubre 5 y Uncaus 0.

Las posiciones del Torneo Local servirá para la ubicación que tendrán los equipos en el fixture, que ya está confeccionado del Regional quedará inicio el sábado 23.

La primera fecha será la siguiente:

Urne 1 vs. Aguará (Formosa)

Urne 2 vs. Capri (Posadas)

Urne 3 vs. Urne 6

San José (Paraguay) vs. Urne 5

Curda (Paraguay) vs. Urne 4