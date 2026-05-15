Maldivas: murieron cinco turistas durante una excursión de buceo

Las cuevas submarinas del atolón de Vaavu sirvieron de trampa para cinco italianos que murieron mientras buceaban en las profundidades de las Maldivas, a cincuenta metros de profundidad. Quienes se zambulleron desde el barco de safari Duke of York y no volvieron a la superficie eran, al parecer, expertos y se cree que formaban parte de una expedición científica.

Entre los miembros más experimentados de la tripulación se encontraba Monica Montefalcone, de 51 años, profesora de Ecología en la Universidad de Génova. La acompañaban su hija, Giorgia Sommacal, de 23 años; Muriel Oddenino, de Poirino, investigadora de Turín; y los instructores de buceo Gianluca Benedetti, de Padua, y Federico Gualtieri, de Borgomanero, cerca de Novara.

Las autoridades locales creen que este fue el peor accidente de buceo ocurrido en la República de Maldivas, un archipiélago de 1.192 pequeñas islas de coral dispersas a lo largo de unos 800 kilómetros del ecuador en el océano Öndico.

La recuperación de los cuerpos, de los cuales solo se obtuvo uno hasta el momento, se considera una operación de alto riesgo, en parte debido a las condiciones meteorológicas adversas. Por este motivo, se emitió una alerta amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores durante todo el día. A pesar de ello, buzos de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas estuvieron trabajando durante horas, incluso hasta la noche, y se cree que los otros cuatro buzos también se encuentran dentro de la misma cueva, a una profundidad de aproximadamente sesenta metros