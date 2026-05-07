Choferes recibieron el pago y este viernes los colectivos circularán de manera normal

La amenaza de paro de colectivos en la ciudad de Corrientes fue desactivada este jueves, luego de que las empresas abonaran los salarios adeudados a los choferes, garantizando la continuidad del servicio urbano. La medida de fuerza de Unión Tranviarios del Automotor (UTA) había sido advertida por la demora en los pagos. Se fijó una nueva audiencia para el próximo jueves.

José Luis Sabao, secretario general del gremio que nuclea a los choferes en Corrientes señaló a El Litoral: “Recibieron el depósito de sueldos como se venía cobrando. Pero el aumento se sigue tratando en Secretaria de Trabajo donde tenemos audiencia el 14”.

La discusión entre el sindicato y las empresas se da en medio de un escenario de tensión por la suspensión de 23 choferes sin goce de haberes, medida que había profundizado el conflicto en el sector durante los últimos días.

Últimas reuniones

El miércoles pasado se desarrolló una reunión entre representantes de la UTA, autoridades de la Secretaría de Trabajo y empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), donde se intentó avanzar en una solución.

Durante ese encuentro, el gremio solicitó la reincorporación de los trabajadores suspendidos desde mayo y por un plazo de treinta días. Sin embargo, las empresas ratificaron que la decisión forma parte de un procedimiento preventivo de crisis y sostuvieron que las suspensiones estaban contempladas en caso de no lograr una recomposición económica para el sector.

Mientras continúan las negociaciones, el pago de salarios permitió llevar tranquilidad a los usuarios del transporte urbano, ya que quedó descartada, al menos por el momento, la posibilidad de un paro de colectivos en la capital correntina.