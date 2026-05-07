Delegados municipales se capacitan para mejorar la respuesta en los barrios de Corrientes

Con foco en el trabajo territorial y la atención directa a los vecinos, este jueves comenzó en Corrientes el “Plan de Formación para Delegados”, una capacitación destinada a coordinadores de zona y responsables de delegaciones municipales de distintos barrios de la capital. La propuesta se desarrolla en la Casa del Bicentenario y es impulsada por la Municipalidad y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal (IFCAM). El cronograma contempla cuatro encuentros durante mayo, en los que se abordarán temas vinculados al liderazgo, comunicación, ética pública, trabajo en equipo y gestión de servicios.

Trabajo en territorio

Municipalidad de Corrientes

La iniciativa busca fortalecer el rol que cumplen las delegaciones barriales, consideradas el primer punto de contacto entre los vecinos y el Municipio. En esos espacios se canalizan reclamos y se coordinan tareas relacionadas con limpieza, mantenimiento urbano y asistencia comunitaria.

Al respecto, la secretaria general del Municipio, Florencia Ojeda, señaló que "estamos enfocándonos en dotar de todas las herramientas a nuestros mandos medios para prestar a los vecinos mejores servicios como nos impulsa a trabajar todos los días el intendente Claudio Polich. Es fundamental el trabajo territorial que realizan las delegaciónes municipales en nuestra ciudad".



"El IFCAM viene llevando adelante distintas capacitaciones que son parte de la formación continua de nuestros agentes en beneficio de nuestros vecinos", agregó la funcionaria.



La directora de Educación Formal del IFCAM, Fátima Girasoles, destacó la importancia de esta iniciativa orientada a fortalecer la tarea de quienes están en contacto directo con la comunidad. “Este es el primero de cuatro encuentros donde se van a abordar diferentes temas como el rol del funcionario, trabajo en equipo, liderazgo, ética pública, comunicación, entre otros ejes estratégicos para la gestión diaria”, señaló.



Además, remarcó que la propuesta busca proyectar una visión institucional de mediano plazo y consolidar una mejora integral en la calidad de atención y respuesta a los vecinos. “Queremos trabajar también sobre cómo queremos vernos como municipio a diciembre de 2026”, indicó. .

“El objetivo es que tanto coordinadores como delegados transmitan estos conocimientos al personal a su cargo para contribuir al buen desempeño de sus funciones y, de esa manera, mejorar los servicios que están bajo su responsabilidad en favor del vecino”, afirmó.En ese sentido, Girasoles subrayó el rol estratégico que cumplen las delegaciones municipales como nexo entre la administración central y la comunidad. “El delegado es la persona más cercana al vecino, porque las delegaciones son una extensión de la Municipalidad en los barrios y tienen como objetivo descentralizar los servicios”, explicó.

La voz de los protagonistas

Desde la experiencia territorial, la delegada municipal del barrio Ponce, María Mercedes Gómez, valoró positivamente la puesta en marcha de este plan de formación y sostuvo que representa una oportunidad para potenciar el trabajo cotidiano.



“La iniciativa me parece excelente porque, a pesar de que ya tenemos experiencia, esto nos abre más la mente. Hay cosas de las que no estábamos al tanto y acá estamos aprendiendo un poco más de lo que ya hacemos cada día. Cuanto más aprendamos, mejor será nuestro trabajo, y esto redundará en un mejor servicio para los vecinos”, expresó.



Gómez detalló que la tarea diaria de las delegaciones comienza desde las primeras horas de la mañana con recorridas permanentes para detectar y resolver problemáticas barriales como limpieza de minibasurales, arreglo de luminarias, perfilado y barrido de calles, además del mantenimiento de plazas y espacios públicos.



A su vez, remarcó que la función también exige capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. “Cuando hay inundaciones buscamos asistir y estar cerca de la gente. Estas capacitaciones nos ayudan porque, si bien tenemos práctica y experiencia, hay aspectos del rol de una delegación en la comunidad que muchas veces no dimensionamos”, afirmó.



El Plan de Formación para Delegados continuará durante las próximas tres semanas en la Casa del Bicentenario, consolidándose como una herramienta de profesionalización de la gestión municipal, con impacto directo en la calidad de los servicios y en la capacidad de respuesta de las delegaciones en cada barrio de la ciudad.