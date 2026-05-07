Ministra de Educación aseguró que bajaron las amenazas y se refirió al uso de celulares en las escuelas de Corrientes

Luego de semanas marcadas por amenazas de tiroteos y pintadas intimidatorias en establecimientos educativos de Corrientes, la ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, aseguró que la situación comenzó a estabilizarse y remarcó que actualmente hay menos episodios reportados en las escuelas.

“Ahora estamos más tranquilos, hubo una merma en los casos”, señaló la titular de la cartera educativa al referirse a la situación que encendió la alarma entre fines de marzo y mediados de abril, cuando se registraron al menos 13 hechos en distintos puntos de la provincia, seis de ellos en Capital y otros siete en localidades del interior.

Durante ese período, varias escuelas debieron activar protocolos preventivos y hubo intervención policial y judicial ante amenazas difundidas en redes sociales y pintadas vinculadas a posibles tiroteos. En ese contexto, Miño explicó que cada institución adoptó medidas particulares según la realidad que atravesaba.

“En algunos casos decidieron que por la situación hay particularidades en distintas escuelas y las van manejando de acuerdo a lo que van viviendo día a día”, expresó la ministra en declaraciones a medios correntinos.

Respecto a las posibles sanciones para los responsables de las amenazas, Miño indicó que las investigaciones continúan en el ámbito judicial y aclaró que todavía no se pudo avanzar con medidas concretas debido a que muchos de los involucrados serían menores de edad.

“Todavía no se concretaron las sanciones, está judicializado y como son menores, esto lleva un proceso más largo, pero desde el ministerio estamos trabajando en el tema de las sanciones”, sostuvo.

¿Está permitido los celulares en las escuelas?

La titular de la cartera educativa también se refirió al debate sobre el uso de celulares dentro de las escuelas, una discusión que tomó fuerza en medio de los episodios de amenazas difundidas a través de plataformas digitales y redes sociales.

“En cada una de las escuelas nosotros dimos libertad para que tomen la decisión que consideren pertinente”, afirmó Miño, aunque aclaró que desde el Ministerio avanzan en la elaboración de un documento destinado a rectores y equipos directivos para unificar criterios sobre el uso de dispositivos móviles en las aulas.

“Permitimos el uso de celulares, pero de manera responsable”, remarcó la ministra, quien además insistió en la importancia del acompañamiento familiar para supervisar el contenido que consumen los estudiantes en internet.

“Lo que pedimos desde el minuto cero es que los padres acompañen de manera responsable, que puedan ver qué es lo que consumen sus hijos en redes sociales”, concluyó.