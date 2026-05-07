Ordenaron prisión domiciliaria y tobillera electrónica para Codazzi por el caso del niño N

Este jueves, el abogado José Fernández Codazzi recibió dos duros golpes por parte de la Justicia, primeramente al quedar imputado de “encubrimiento y partícipe necesario en la desaparición del menor”, por el caso del niño “N”.

Posteriormente, el juez de Garantías de Esquina Gustavo Vallejos, en una audiencia de coerción que inició a las 17 y se extendió por dos horas, ordenó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para el polémico abogado que quedó en el ojo de la tormenta con el hecho de resonancia nacional, por el cual se ordenó la Alerta Sofía.

Codazzi, había ayudado a escapar de la ciudad a su cliente el "brasileño" Josías Santos Regis luego que atacó a balazos a un hombre para después huir con su hijo.

Luego de la determinación del juez, el Fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Ufic, durante la audiencia impugnó el fallo judicial al considerar que los fundamentos no resultan suficientes y solicitó que continúe la prisión preventiva hasta la realización del juicio.

En las próximas horas el Tribunal de Revisión de Mercedes, deberá resolver la situación de fondo del imputado, que por el momento continuará en prisión, alojado en la Comisaría Segunda de Esquina.

Imputacion



El primer golpe judicial de Codazi fue por la mañana en la Fiscalía de Esquina con el acto de formalización de imputación, en el caso del niño N, donde el fiscal Mosquera imputó a Fernández Codazzi en los delitos de “encubrimiento y partícipe necesario en la desaparición del menor”.

Cabe señalar que el letrado permanecía detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado y facilitación de fuga, lo cual fue sostenido en su acusación por el titular del Ministerio Público, según puntualizó el portal Actualidad Esquina.

Según la causa, el abogado habría utilizado su camioneta particular para trasladar a Josías Santos Regis (padre del niño y principal sospechoso) y al menor hacia una zona rural al norte de Esquina, cerca de Goya. El padre de “N” huía tras protagonizar una balacera en la que hirió a una persona. Codazzi, quien ya lo había defendido en causas previas, lo habría alojado brevemente en su propiedad antes de ayudarlo a escapar.

Al verse comprometido por grabaciones de cámaras de seguridad y el inminente peritaje de su vehículo, Codazzi admitió haberlos trasladado y señaló el punto exacto donde los dejó, lo que permitió orientar los rastrillajes.

Tras el fallo del juez, el defensor oficial Dr. Fernando Ranaletti explicó al portal Actualidad Esquina que "debatimos puntualmente la existencia de riesgo procesales entorpecimiento en la investigación y peligro de fuga, lo cual llevó dos largas horas de debate. El fiscal -Mosquera- permaneció en su postura de que -José- Codazi continue con prisión preventiva".

Sin embargo "esta defensa procuró de forma sustancial como primera medida la libertad del imputado y como cuestión subsidiaria la prisión domiciliaria".

Ante ambas propuestas, el juez Vallejos se inclinó por el arresto domiciliario que "deberá cumplir bajo ciertas condiciones, una de ellas con la colocación de tobillera electrónica",