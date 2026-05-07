Las consultoras que releva el Central proyectaron una inflación de 2,6%

Las consultoras relevadas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén que la inflación de abril se ubicará en 2,6% mensual. En caso de cumplirse la proyección, implicaría la primera desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en casi un año.

La proyección de los encuestados se mantuvo sin cambios respecto a la encuesta anterior. Este valor refleja la expectativa de estabilidad en el ritmo de aumento de precios para el cuarto mes del año. Para mayo, estimaron un 2,3 por ciento.

El grupo de analistas que históricamente mostró mayor precisión en sus estimaciones (Top 10) calculó una inflación mensual de 2,7% para abril, repitiendo la estimación registrada en el relevamiento previo. Esta cifra sugiere una visión levemente más elevada entre quienes tuvieron mejores resultados en sus pronósticos recientes.

En relación con la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, los participantes del REM estimaron un alza de 2,6% para abril, lo que representa un incremento de 0,1 punto porcentual respecto a la medición anterior. El Top 10, por su parte, proyectó una inflación núcleo de 2,7% para el mismo período, sin variaciones respecto al relevamiento previo.

Otro dato relevante, es que por primer vez en el año la estimación de la inflación anual superó el 30%. En concreto, los analistas consultados por el BCRA indicaron que el IPC de todo el 2026 será de 30,5%. Esto implica un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto a lo que habían proyectado para ese mismo período en el REM anterior.

Tras varias semanas de calma del mercado cambiario, los analistas consultados en el REM ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el valor del dólar. Según el Banco Central, el tipo de cambio nominal mayorista que proyectan especialistas y consultoras alcanzaría los $1.410 al cierre de mayo. Hace un mes, la estimación para esa misma fecha era de $1.449,20.

Lo mismo ocurrió con los meses posteriores: hasta diciembre, los expertos hicieron correcciones a la baja.