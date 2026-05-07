Regatas recibe a Ferro en el inicio de los cuartos de final

Los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 se pondrán en marcha este viernes con la presencia de Regatas Corrientes. Por séptima temporada consecutiva, el conjunto Fantasma llega a esta instancia de la temporada donde quedan los mejores ocho mejores equipos.

Regatas, tercero en la Fase Regular, tendrá como rival a Ferro Carril Oeste, sexto y que llega desde la Reclasificación.

Los dos primeros juegos de la serie prevista al mejor de cinco partidos serán en el Fortín Rojinegro de la capital correntina. Este viernes, el salto inicial será a las 20 con televisación por DSports con el arbitraje de Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Nicolás Danna.

Mientras que el segundo punto está programado para este domingo 10, desde las 21, con el arbitraje de Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Sebastián Vasallo.

Luego el playoffs seguirá en el barrio porteño de Caballito, el miércoles 13. De ser necesario un cuarto punto, será el viernes 15 nuevamente en el mítico estadio Héctor Etchart.

En el caso de llegar a un quinto partido, se jugará en Corrientes el lunes 18.Regatas llega a los cuartos de final tras un gran cierre de Fase Regular, donde acumuló siete triunfos en fila, los que coincidieron con la llegada del entrenador Leandro Ramella, lo que le permitió cerrar en la 3° posición y saltarse la reclasificación.

Luego de unos días de descanso, el plantel retomó los entrenamientos mientras esperaba conocer rival y preparar los encuentros. Todos los jugadores estarán a disposición de Ramella.

Ferro Carril Oeste, por su parte, cerró como 6° en la tabla tras la temporada regular y por lo tanto tuvo que disputar la Reclasificación. En esta primera fase de playoffs, eliminó a Peñarol (11º) 3 a 1. Ganó los dos primeros juegos en Caballito y el segundo en Mar del Plata.

Para los playoffs, Ferro incorporó al pivote Kevin Hernández (35 años) que llegó en reemplazo de Facundo Piñero, quien no podrá disputar lo que resta del torneo tras sufrir una fractura en su mano derecha.

Durante la presente temporada, Hernández (2.04 metros de altura) jugó para San Lorenzo.

A lo largo de la Liga 25/26, Regatas y Ferro se enfrentaron en dos oportunidades con triunfos para el Fantasma: 79 a 77 en Capital Federal y 77-70 en Corrientes.

También se midieron en la Final de la Liga Sudamericana. En Asunción, Paraguay, la victoria fue para Ferro 85 a 58.

El ganador de esta llavea avanzará a la semifinal donde se enfrentará al vencedor de la serie que tendrá como protagonista a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (2º) e Independiente de Oliva (9º). Esta llave comenzará este viernes en la Patagonia.

Las otras dos llaves de cuartos de final: Quimsa - Instituto y Oberá Tenis Club - Boca darán inicio este sábado.

Venta de entradas

Durante el viernes, la venta de entradas se llevará delante de 8 a 12 en la institución remara y de 17 en adelante en la boletería del Fortín Rojinegro. La platea tiene un costo de $20.000 para socios de Regatas y $35.000 para no socios, mientras que la popular vale $9.000 para socios del Fantasma y $18.000 para no socios.

Séptima consecutiva

Desde la temporada 2018/19, Regatas Corrientes se hace presente de manera consecutiva en los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

La racha se interrumpió en la Liga 2019/20 que se declaró desierta por la pandemia del coronavirus.

En la Liga 2017/18, Regatas no pudo superar los octavos de final al ser eliminado por Instituto.

Desde ese momento siempre estuvo en los cuartos de final pero solamente en el pasado torneo, cuando le ganó a Oberá Tenis Club, pudo superar esta ronda. Instituto (3), San Martín y Quimsa fueron sus verdugos en las restantes ediciones.



