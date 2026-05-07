Con un encuentro de tres horas, Lula y Trump descongelaron su vínculo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que tres horas de conversaciones en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump ayudaron a estabilizar las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, que se habían visto tensas por la política arancelaria de Trump.

Los dos líderes tenían previsto responder juntos a las preguntas de los periodistas en el Despacho Oval, pero no aparecieron, lo que provocó especulaciones sobre un posible fracaso de las conversaciones en medio del enfado de Trump por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por parte de Brasil.

Pero Lula, hablando con los periodistas en la embajada brasileña después de un almuerzo de filete de ternera con Trump en la Casa Blanca, dijo que había pedido que no hubiera una rueda de prensa antes de la reunión e informó de avances en el restablecimiento de las relaciones.

"Hemos dado un paso importante para consolidar la relación entre Brasil y Estados Unidos", declaró Lula. "Es importante que Estados Unidos recupere el interés por lo que sucede en Brasil".

Trump elogió al "muy dinámico presidente de Brasil" en una publicación en redes sociales donde decía que la reunión con Lula había ido "muy bien".

Los dos líderes hablaron sobre aranceles, comercio, seguridad, minerales críticos y crimen organizado. Funcionarios comerciales de Estados Unidos y Brasil acordaron reunirse en las próximas semanas para discutir lo que la parte brasileña describió como el fin de los aranceles.

Según una fuente cercana a la parte brasileña, los funcionarios brasileños se mostraron satisfechos con el resultado, ya que la creación del grupo de trabajo les dio algo de tiempo en lo que respecta a la cuestión de los aranceles.

El año pasado, Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, unos de los más altos sobre cualquier importación estadounidense, acusando al país de promover una caza de brujas contra Bolsonaro.