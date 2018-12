Dengue: eliminan criaderos de Aedes y alistan operativos para fiestas provinciales

En la provincia de Corrientes continúan los trabajos para combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, mientras que preparan los operativos que implementarán en eventos multitudinarios como el del Gauchito Gil y el Festival del Chamamé. En los últimos recorridos, sostuvieron que fueron eliminados varios criaderos del mosquito y por ello siguen insistiendo en la prevención y promoción del ambiente saludable.

“Estamos haciendo campañas en puntos fronterizos e insistiendo en la colocación de la antiamarílica, además del uso de repelente y, si viajan a otros países, no ir a ambientes que no conocen porque se pueden exponer a enfermedades. Se está haciendo un fuerte trabajo en Paso de los Libres, Virasoro, Santo Tomé e Ituzaingó. Las últimas muestras arrojaron un resultado muy alto que demuestra una gran presencia de criaderos de Aedes, y en los operativos nos dedicamos a eliminarlos”, explicó el director de Epidemiología de la Provincia de Corrientes, Gustavo Fernández. Posteriormente remarcó que “hay que trabajar en la eliminación de los criaderos de mosquitos en cada barrio, sobre todo en donde ya hubo casos”. Para ello, aseguró, se está haciendo prevención desde los centros de atención primaria de la salud.

“También se viene la fumigación por el Gauchito Gil (8 de enero) y por la Fiesta del Chamamé (del 11 al 20 de enero). Estamos coordinando y planificando las tareas para esta fecha. Tenemos un ciclo que cumplir desde el Ministerio de Salud, es decir, estos trabajos se realizarán cada año”, afirmó Fernández.

A la vez, en barrios donde ya hubo casos en años anteriores “se promociona el uso de repelente” porque “con las fiestas de fin de año hay mayor circulación de turistas en la región”. “Casos de dengue en el nordeste hasta el momento sólo hay en Misiones, pero también se reportaron infectados en países vecinos”, añadió.

“En Capital se eliminó una gran cantidad de criaderos para evitar la presencia de casos. El índice del Aedes está dentro de lo esperado. Sí encontramos un número elevado de criaderos y se programaron descacharrados en las zonas donde se encontró. Vemos a la vez que la gente va tomando conciencia de la importancia del orden ambiental”, relató el director de Epidemiología de la Provincia a El Litoral.

Por otra parte, comentó que “si bien en la Argentina no hay casos de fiebre amarilla, es importante que se vacunen los que vayan a viajar”. “En Brasil y Paraguay hay casos y por eso recomendamos que se coloquen la vacuna, en el Hospital Llano se pueden colocar de 8 a 13 y también en otros centros vacunatorios; necesitamos concientizar al viajero”, insistió.

En relación a la presencia de alacranes, sostuvo que “bajó mucho la cantidad de casos” y que “los reportes sucedieron cuando hubo un cambio muy brusco de temperatura que provocó la aparición de los mismos”.

Sin embargo, cabe recordar que frente a una picadura de alacrán se recomienda aplicar hielo y consultar rápidamente al médico y, en lo posible, llevar el escorpión para ser identificado. Ante la confirmación o sospecha de envenenamiento, la persona debe ser trasladada con urgencia a un centro de salud para evaluar la gravedad del envenenamiento y, si fuese necesario, la aplicación del antiveneno específico, el cual está disponible en todos los centros de salud de la provincia.