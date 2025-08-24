Rolando Camozzi Barrios está de regreso con un nuevo libro

n Como cada año, Rolando Camozzi Barrios, hijo predilecto de esta tierra, volvió a Corrientes (vive en España desde 1975) para presentar su nueva obra: "Introducción a los evangelios".

Las presentaciones serán en distintas sedes y ciudades: el jueves 4 de septiembre en Capital en el Museo Vidal a las 19; una semana después será el turno de Goya en la Casa de la Cultura y la semana siguiente en San Luis del Palmar.

“Este nuevo libro refiere a las cuestiones previas a los evangelios, los análisis, los lugares, las fechas, las fuentes, etc. Los prolegómenos para una incidencia en lo central. Mi pretensión es posibilitar con sencillez y claridad el acceso a la mejor comprensión de los evangelios", detalló el prolífero escritor a El Litoral.

"Rescaté de cada evangelio, en su aportación creativa propia, una lectura detenida y meditada de cada uno en su mejor singularidad. La escasa lectura personal o comunitaria se ha interpretado casi siempre en sentido literal de los contenidos y el mensaje. Páginas simbólicas o formas literarias características de una mentalidad y cultura míticas, se han empobrecido fuera de su mundo existencial, de su ámbito significativo. Por ejemplo las teofonías o los relatos de infancia. Verdades de fe densas en su contenido, anacrónicas en sus formas, se han oscurecidos en su abarcante irradiación, tales como las palabras de la cruz o la ascensión”, explicó.

“Los continúos estudios y profundizaciones de tantos especialistas y de investigadores en los aportes de las ciencias sociales, culturales e históricas, y en la antropología, y la teología, nos permiten poseer hoy mejores niveles de comprensión”, agregó.

Camozzi Barrios lleva escrito 15 libros, pero los últimos dos se editaron en la editorial Contexto, los otros en España. “Ahora se pueden conseguir en la editorial Contexto que está en Resistencia y Corrientes”, contó.

Camozzi Barrios tiene 92 años. Nació en San Luis del Palmar pero reside en Madrid desde 1975, perseguido por la Dictadura Militar por considerarlo un sacerdote tercermundista.